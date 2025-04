Valanga di interrogazioni in Consiglio comunale se si continuerà a disertare la commissione annuncia Sola M5s

commissione Controllo e Garanzia, tornata a riunirsi in Comune nella mattina di mercoledì 23 aprile. Assente l'assessore alla Edilizia. Ilpescara.it - "Valanga di interrogazioni in Consiglio comunale, se si continuerà a disertare la commissione": annuncia Sola (M5s) Leggi su Ilpescara.it Criticità strutturali ed esigenze manutentive in diversi istituti scolastici, oltre agli adeguamenti nei locali delle mense scolastiche, al centro dellaControllo e Garanzia, tornata a riunirsi in Comune nella mattina di mercoledì 23 aprile. Assente l'assessore alla Edilizia.

Potrebbe interessarti anche:

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cosa riportano altre fonti: Valanga di interrogazioni in Consiglio comunale, se si continuerà a disertare la commissione: annuncia Sola (M5s); 'Valanga di interrogazioni in Consiglio comunale, se si continuerà a disertare la commissione': annuncia Sola (M5s); 'Quante famiglie hanno ripresentato l'Isee per accedere ai costi agevolati?': interrogazione di Presutti (Pd) sulle mense; Una valanga di milioni per Ventotene e Santo Stefano: tra opacità e l'ecosistema messo a rischio; 'Debiti dell'Ente Manifestazioni pescaresi. A 4 mesi dalla visita ispettiva, vige l'incertezza': denuncia Di Pillo.

Risulta da corriereadriatico.it: Controrepliche vietate in Consiglio a Grottammare, l’opposizione insorge: «Prassi sbagliata» - GROTTAMMARE I gruppi consiliari “Fratelli d’Italia” e “Grottammare c’è” hanno presentato un’interrogazione in merito alla regolamentazione delle interrogazioni in sede di consiglio comunale, ...

Secondo telenicosia.it: Interrogazione in consiglio sul Cimitero di Nicosia: il caso dell’area di espansione sollevato dal consigliere Giacobbe – VIDEO - Il consigliere comunale Filippo Giacobbe ha portato all’attenzione del Consiglio Comunale di Nicosia la questione dell’area di espansione del cimitero cittadino. Durante la seduta del 14 aprile, ...

varesenews.it scrive: Un’interrogazione urgente in Consiglio comunale sulla revoca della procedura di concessione per l’Ippodromo delle Bettole - Nel testo dell’interrogazione, Angei sottolinea che l’ippodromo fa parte del patrimonio comunale e che la sua gestione ha sollevato diverse problematiche nell’ultimo anno, alcune delle quali hanno ...