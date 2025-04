Usa Musk prepara addio al Amministrazione Trump

Musk, consigliere fidato del presidente Usa Donald Trump che ha annunciato: "Probabilmente a partire dal mese prossimo, maggio, il tempo che dedicherò al Doge diminuirà in modo significativo". Il numero uno di Tesla ha messo così a tacere le critiche sul suo impegno politico che negli ultimi mesi avrebbe sottratto attenzione alla sua società. E' vicino l'addio alla politica? Tgcom24.mediaset.it - Usa, Musk prepara l'addio all'Amministrazione Trump Leggi su Tgcom24.mediaset.it In recupero le azioni di Tesla, nonostante i conti trimestrali inferiori alle aspettative, dopo le dichiarazioni del fondatore e ceo, Elon, consigliere fidato del presidente Usa Donaldche ha annunciato: "Probabilmente a partire dal mese prossimo, maggio, il tempo che dedicherò al Doge diminuirà in modo significativo". Il numero uno di Tesla ha messo così a tacere le critiche sul suo impegno politico che negli ultimi mesi avrebbe sottratto attenzione alla sua società. E' vicino l'alla politica?

