Uomini e Donne anticipazioni tra gli over volano scarpe crisi nera per una coppia e fine del trono di Tina Cipollari

Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5 Comingsoon.it - Uomini e Donne, anticipazioni: tra gli over volano scarpe, crisi nera per una coppia e fine del trono di Tina Cipollari Leggi su Comingsoon.it Oggi, mercoledì 23 aprile 2025, si sono registrate le nuove puntate di. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5

