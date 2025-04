Tutto.tv - Uomini e Donne anticipazioni 23 aprile: festa di compleanno e batosta per Gemma

Oggi, mercoledì 23, andrà in onda una nuova puntata di. Lerivelano che si partirà daGalgani, la quale riceverà una. Successivamente, poi, si festeggerà ildi un cavaliere, ma non mancheranno momenti concitati e discussioni accese inerenti il Trono Over.Galgani chiude con Arcangelo aLa puntata di oggi disarà incentrata principalmente sul Trono Over. Al centro dell’attenzione ci saràGalgani. La dama sta frequentando Arcangelo, ma le cose tra di loro non prenderanno una bella piega. La dama, infatti, in studio manifesterà la volontà di interrompere la conoscenza in quanto ha ricevuto una notizia alquanto sgradevole sul conto del cavaliere.Nello specifico, Arcangelo ha chiesto il numero a Marina, cosa che ha spinto la Galgani a ritenere che, molto probabilmente, lui non sia realmente interessato a lei.