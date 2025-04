Università indette le elezioni per il nuovo Rettore prima votazione il 23 giugno

Sono state indette le elezioni a Rettore dell'Università per il sessennio 2025-2031. Il decreto firmato stamattina dal decano dei docenti, Biagio Ricceri, prevede che le candidature dovranno essere presentate entro il 19 maggio, mentre il giorno successivo saranno ufficializzate. Nelle prime tre.

