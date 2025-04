Una responsabilità condivisa per aziende e istituzioni fin dal 1989

Quotidiano.net - Una responsabilità condivisa per aziende e istituzioni fin dal 1989 Leggi su Quotidiano.net La sicurezza sul posto di lavoro è una delle conquiste più importanti per i lavoratori e per il mondo del lavoro, sebbene questo diritto venga spesso messo in pericolo da procedure e comportamenti poco attenti alla prevenzione. La salute sul luogo di lavoro, oltre a rappresentare un diritto per il lavoratore, è anche un interesse per l’impresa, che in questo modo garantisce un ambiente sempre più confortevole e, di conseguenza, più produttivo. È un interesse anche per la società nel suo insieme, che si trova così a sostenere minori costi sociali legati a infortuni e malattie professionali. Facciamo ora un po’ di storia: la Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro nasce nel 2003 su iniziativa dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro. Quest’ultima è un’agenzia delle Nazioni Unite che si batte per i diritti umani e per la giustizia sociale, con un focus particolare su quelli legati al lavoro in tutte le sue forme.

Potrebbe interessarti anche:

Su questo argomento da altre fonti: Una responsabilità condivisa per aziende e istituzioni fin dal 1989; Giornata della Terra: un impegno collettivo per un futuro sostenibile e la biodiversità; Earth Day 2025, eventi e iniziative in Italia per la Giornata Mondiale della Terra; Accordo Beko-sindacati-istituzioni siglato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy; Beko, 'siamo grati a parti sociali per dialogo costruttivo'.