Un viaggio musicale da ‘O sarracino al pop That’s Napoli Show …Mistery all’Augusteo

Napoli, Piazzetta duca d'Aosta 263) si riempie di note, melodie, voci e canzoni che prendono vita nel "That's Napoli Show .Mistery", in scena da venerdì 25 aprile a domenica 4 maggio.Un spettacolo coinvolgente, diretto dal M.° Carlo Morelli, con la partecipazione di Veronica Mazza e Diego Sommaripa. Testi e regia di Eduardo Tartaglia. Una curiosa e inquietante spettatrice, a sipario chiuso, informa il pubblico di aver saputo da fonte certa che, all'insaputa di tutti gli artisti, gli spettatori assisteranno e parteciperanno a un evento storico, un decisivo banco di prova in cui è in gioco il futuro della Musica. questo l'incipit di una messa in scena che prevede circa due ore di musica e canzoni meravigliose, intervallate da momenti di irresistibile comicità, nella speranza di offrire al pubblico un'emozione che si nutra anche di riflessioni non superficiali sull'Arte e il suo significato.

