Un Jovic stellare manda l’Inter ko Milan in finale e furia Inzaghi

Jovic bussa due volte e manda il Milan in finale di coppa Italia. Sfuma il sogno triplete per l'Inter che perde il derby per 3-0 e saluta la coppa Italia.Un Jovic stellare manda l'Inter ko: il Milan in finale di coppa Italia (LaPresse) – Calciomercato.itIn finale ci vanno i rossoneri che si tolgono una soddisfazione in questa stagione complicata. La squadra di Conceicao fatica in avvio di gara, con gli uomini di Inzaghi che trovano ampio spazio per avvicinarsi dalle parti di Maignan. Ci prova Dimarco, fermato però dalla traversa, mentre i nerazzurri si mangiano le mani per una conclusione alle stelle di Lautaro Martinez da buonissima posizione.Il primo tempo è di marca nerazzurra, ma il gol è rossonero: è Jovic, scelto da Conceicao al posto di Abraham, a colpire di testa un preciso cross di Jimenez e battere Martinez.

