Ultimo saluto a Papa Francesco migliaia di fedeli in fila per omaggio in basilica

fedeli sono cominciati ad entrare alle 11 in basilica per l'Ultimo saluto a Papa Francesco. Dopo la traslazione da Casa Santa Marta e l'omaggio di cardinali e prelati e membri della famiglia pontificia, è arrivato il momento, finalmente, del popolo di fedeli.C'era da ore una lunga folla incanalata in piazza San Pietro che si riparava dal sole con gli ombrellini, in attesa dell'apertura alle 11 degli accessi alla basilica di San Pietro per l'omaggio alla salma di Papa Francesco. Si tratta di fedeli, pellegrini, religiosi, turisti e qualche prelato.In piazza San Pietro erano circa 20mila i fedeli in per il rito della traslazione della salma del Papa. E' la stima della gendarmeria riferita dalla sala stampa vaticana. Quotidiano.net - Ultimo saluto a Papa Francesco: migliaia di fedeli in fila per l'omaggio in basilica Leggi su Quotidiano.net Dopo ore di attesa i primisono cominciati ad entrare alle 11 inper l'. Dopo la traslazione da Casa Santa Marta e l'di cardinali e prelati e membri della famiglia pontificia, è arrivato il momento, finalmente, del popolo di.C'era da ore una lunga folla incanalata in piazza San Pietro che si riparava dal sole con gli ombrellini, in attesa dell'apertura alle 11 degli accessi alladi San Pietro per l'alla salma di. Si tratta di, pellegrini, religiosi, turisti e qualche prelato.In piazza San Pietro erano circa 20mila iin per il rito della traslazione della salma del. E' la stima della gendarmeria riferita dalla sala stampa vaticana.

