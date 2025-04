Ultime parole di Papa Francesco all’infermiere

Ultime ore della sua vita, Papa Francesco – noto in tutto il mondo per la sua umiltà e compassione – ha pronunciato un addio semplice ma profondamente toccante.Le sue Ultime parole, recentemente rivelate, catturano il cuore di un uomo che non si è mai allontanato dalle persone che ha servito.L'ultimo messaggio del Papa non era rivolto a un cardinale, a un politico o a un leader mondiale.Era invece per il suo infermiere di lunga data e assistente sanitario personale, Massimiliano Strappetti – l'uomo che gli era stato accanto in alcuni dei suoi momenti più fragili e quando aveva sofferto di doppia polmonite."Grazie per avermi riportato in piazza", ha detto dolcemente Papa Francesco, poche ore dopo aver attraversato Piazza San Pietro in Papamobile per l'ultima volta, secondo quanto riportato da Vatican News.

