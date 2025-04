Ucraina Trump attacca Zelensky 8220Le sue affermazioni sulla Crimea prolungano lo sterminio8221

Trump ha attaccato duramente sul social Truth l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky per il suo rifiuto di riconoscere la Crimea come russa, definendolo un uomo 'senza carte da giocare'. "La dichiarazione rilasciata oggi da Zelensky non farà altro che prolungare il 'campo di sterminio'", ha scritto nel post. Leggi su Fanpage.it Il presidente degli Stati Uniti Donaldhato duramente sul social Truth l'omologo ucraino Volodymyrper il suo rifiuto di riconoscere lacome russa, definendolo un uomo 'senza carte da giocare'. "La dichiarazione rilasciata oggi danon farà altro che prolungare il 'campo di sterminio'", ha scritto nel post.

