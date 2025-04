Ucraina ecco i punti del piano di pace definitivo americano che Zelensky ha respinto

punti dell’accordo che gli Stati Uniti volevano portare sul tavolo delle trattative a Londra prima che le indiscrezioni di stampa facessero irrigidire le posizioni, soprattutto quella di Kiev, portando di fatto all’annullamento del vertice che doveva rappresentare una deadline per Volodymyr Zelensky, dato che gli Usa avevano già fatto capire di pretendere una risposta positiva nel brevissimo termine.Al primo punto del documento stringato e schematico stilato da Washington c’è, come detto, il futuro della Penisola di Crimea. Saldamente sotto il controllo della Federazione ormai dal 2014, la regione secondo Washington rappresenta la prima concessione alla quale Kiev deve sottostare. Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, ecco i punti del “piano di pace definitivo” americano che Zelensky ha respinto Leggi su Ilfattoquotidiano.it Dall’annessione definitiva della Crimea al controllo de facto dei territori conquistati dalla Russia, fino al nuovo status della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Sono questi, ma non solo, idell’accordo che gli Stati Uniti volevano portare sul tavolo delle trattative a Londra prima che le indiscrezioni di stampa facessero irrigidire le posizioni, soprattutto quella di Kiev, portando di fatto all’annullamento del vertice che doveva rappresentare una deadline per Volodymyr, dato che gli Usa avevano già fatto capire di pretendere una risposta positiva nel brevissimo termine.Al primo punto del documento stringato e schematico stilato da Washington c’è, come detto, il futuro della Penisola di Crimea. Saldamente sotto il controllo della Federazione ormai dal 2014, la regione secondo Washington rappresenta la prima concessione alla quale Kiev deve sottostare.

Potrebbe interessarti anche:

Su questo argomento da altre fonti: Ucraina, ecco i punti del “piano di pace definitivo” americano che Zelensky ha respinto; Il piano di pace americano e le resistenze di Mosca e Kiev: cinque territori alla Russia, ma forze Ue in Ucra…; Ucraina divisa in tre con zona demilitarizzata e regioni russe: ecco il piano di base degli Usa | Ma è davvero fattibile?; Guerra ucraina, ecco il piano Onu: 4 livelli di sicurezza, cosa significa? Dai caschi blu ad Est alle forze eu; Zelensky, ecco i 5 punti del «piano della vittoria» dell'Ucraina contro la Russia.

Ulteriori approfondimenti disponibili online: Il piano di Trump per l’Ucraina: niente adesione alla Nato e cessione dei territori a Mosca; Guerra in Ucraina, gli Usa vogliono entro oggi una risposta di Kiev. Cosa prevede il piano di pace; Ucraina: i punti chiave del piano di pace di Trump; Ucraina, saltato il vertice di Londra per l'ultimatum di Trump: cosa prevede; Ucraina, salta il vertice di Londra. Kiev spalle al muro davanti alla proposta in 7 punti di Trump.