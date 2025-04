Ucraina annullato il vertice di Londra Lavoreremo comunque per la pace

Il previsto incontro tra i ministri degli Esteri dei Paesi alleati dell'Ucraina, che avrebbe dovuto tenersi il 23 aprile a Londra, è stato rinviato. Lo ha reso noto il Foreign Office, chiarendo che i colloqui si svolgeranno comunque tra funzionari di grado inferiore. Nonostante l'annullamento dell'appuntamento ministeriale, il capo dell'amministrazione presidenziale di Kyiv Andrii Yermak è giunto nella capitale britannica con due ministri per confrontarsi con rappresentanti statunitensi ed europei. In un messaggio pubblicato su Telegram ha ribadito: «Nonostante tutto, Lavoreremo per la pace. Il cammino verso la pace non è facile, ma l'Ucraina è sempre stata e rimane impegnata negli sforzi di pace», precisando che le discussioni si concentreranno su «modi per raggiungere un cessate il fuoco completo e incondizionato».

