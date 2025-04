Ubriaco e violento davanti ai bambini dei giardinetti di via Leoni

davanti ai giardinetti di via Leoni a Como, dove la polizia di Stato è intervenuta per fermare un uomo Ubriaco che stava creando scompiglio e paura tra i passanti e i bambini presenti al parco. Il protagonista dell’episodio è un cittadino del Bangladesh. Quicomo.it - Ubriaco e violento davanti ai bambini dei giardinetti di via Leoni Leggi su Quicomo.it Scene di ordinaria follia ieri pomeriggioaidi viaa Como, dove la polizia di Stato è intervenuta per fermare un uomoche stava creando scompiglio e paura tra i passanti e ipresenti al parco. Il protagonista dell’episodio è un cittadino del Bangladesh.

