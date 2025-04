Tutto pronto a Penne per inaugurazione del ponte ciclopedonale sul Tavo nella riserva naturale

Penne e l'intera area vestina. Dalle ore 10, infatti, come fa sapere il sindaco Gilberto Petrucci, si terrà la cerimonia di inaugurazione del nuovo ponte ciclopedonale sul fiume Tavo. Petrucci ha aggiunto:"Un’opera strategica per. Ilpescara.it - Tutto pronto a Penne per l'inaugurazione del ponte ciclopedonale sul Tavo nella riserva naturale Leggi su Ilpescara.it Giornata importante quella del 24 aprile per i cittadini die l'intera area vestina. Dalle ore 10, infatti, come fa sapere il sindaco Gilberto Petrucci, si terrà la cerimonia didel nuovosul fiume. Petrucci ha aggiunto:"Un’opera strategica per.

Potrebbe interessarti anche:

Approfondimenti da altre fonti

Ne parlano su altre fonti: Tutto pronto a Penne per l'inaugurazione del ponte ciclopedonale sul Tavo nella riserva naturale; Tutto pronto a Penne per l'inaugurazione del ponte ciclopedonale sul Tavo nella riserva naturale; A Penne tutto pronto per l'inaugurazione dell'ufficio postale dopo la riqualificazione con il progetto Polis; Tutto pronto a Gragnano per la festa della Pasta; Tutto è pronto per l’inaugurazione dello chalet di Babbo Natale all’Arco di Augusto.