Tutti gli eventi in programma per la Domenica della sostenibilità a Santa Lucia e Golosine

Domenica 27 aprile 2025, la quarta circoscrizione di Verona ospiterà una nuova tappa dell'iniziativa cittadina dedicata alla promozione della mobilità sostenibile. I quartieri di Santa Lucia e le Golosine si trasformeranno in veri e propri poli di attività culturali e sportive, pensate per. Veronasera.it - Tutti gli eventi in programma per la Domenica della sostenibilità a Santa Lucia e Golosine Leggi su Veronasera.it 27 aprile 2025, la quarta circoscrizione di Verona ospiterà una nuova tappa dell'iniziativa cittadina dedicata alla promozionemobilità sostenibile. I quartieri die lesi trasformeranno in veri e propri poli di attività culturali e sportive, pensate per.

Potrebbe interessarti anche:

Altre fonti ne stanno dando notizia: Weekend e Ponte di Tutti i Santi: 18 eventi da non perdere da venerdì 1 a domenica 3 novembre; Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 14 al 16 marzo: tutti gli eventi; Domenica ecologica a Vicenza, tutti gli eventi in programma; Domenica di Carnevale, in Granda: tutti gli eventi in programma; Tutti gli eventi del weekend a Piacenza e provincia.

Cosa riportano altre fonti: Sport in tv domenica 20 aprile: palinsesto e orari di tutti gli eventi; Sport in tv oggi (domenica 20 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Sport in tv domenica 30 marzo: palinsesto e orari di tutti gli eventi; Domenica In, gli ospiti di oggi (domenica 20 aprile) di Mara Venier: da Asia Argento e la figlia Anna Lou Castoldi a Nino Frassica; Domenica Live.