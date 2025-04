Turismo per i ponti di primavera il 15 degli aretini è in partenza

Arezzo, 23 aprile 2025 – Non mancano gli italiani che, sfidando l'abbassamento delle temperature e il probabile maltempo, si apprestano a trascorrere il ponte del 25 aprile o quello del 1° maggio fuori casa. Secondo le stime Federconsumatori, il 16,2% degli italiani partirà per almeno 2 giorni in occasione dei ponti di primavera. Chi sceglierà di approfittare di questi weekend lunghi dovrà fare i conti, però, con prezzi mediamente più elevati rispetto agli altri periodi dell'anno (lontani da festività o periodi ad alta richiesta). IL FOCUS SULLA TOSCANA Spiega la presidente di Federconsumatori Toscana Laura Grandi: "Per chi resterà in città, non mancano le opportunità per trascorrere il tempo libero in modo piacevole e stimolante. Si potrà approfittare di tour guidati in bicicletta, visitare musei, parchi urbani o partecipare ad attività culturali e ricreative.

