Turchiascossa terremoto magnitudo 6 2

terremoto di magnitudo 6.2 con epicentro nel Mar di Marmara e fortemente avvertito nella metropoli turca ha scosso Istanbul senza provocare vittime, secondo le autorità turche. Secondo l'Agenzia nazionale per la gestione dei disastri e il ministro degli Interni Ali Yerlikaya, "un terremoto di magnitudo 6.2 si è verificato al largo della costa di Silivri, nel Mar di Marmara" poco prima delle 13. La scossa avveryita "anche nelle province limitrofe", in corso le verifiche. Il presidente Erdogan:"Seguiamo gli sviluppi"

