Turchia terremoto a Istanbul scossa di magnitudo 62 con epicentro nel Mar di Marmara

Ilfattoquotidiano.it - Turchia, terremoto a Istanbul: scossa di magnitudo 6,2 con epicentro nel Mar di Marmara

Una fortediè stata avvertita alle 12:49 a(le 11:49 ora italiana). Secondo le informazioni fornite sul web dell’agenzia turca per i disastri e le emergenze (Afad), si è trattato di unadi6.2, connel Mar di, nei pressi di Silivri a circa 80 km a ovest dal centro di, a una profondità di 6,92 chilometri. Molte persone sono uscite dagli edifici e scese in strada nella citta sul Bosforo. Al momento non si hanno informazioni su eventuali danni a persone o cose.Notizia in aggiornamentoL'articolodi6,2 connel Mar diproviene da Il Fatto Quotidiano.