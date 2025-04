Turchia forte scossa di terremoto a Istanbul con magnitudo 6 2

forte terremoto è stato avvertito in Turchia sia nella capitale Istanbul che nelle zone limitrofe. Secondo l’agenzia turca per la gestione delle emergenze, la scossa è stata di magnitudo preliminare di 6.2. Il sisma ha avuto epicentro nel Mar di Marmara, al largo di Istanbul. Non si hanno notizie immediate di danni o feriti. Lapresse.it - Turchia, forte scossa di terremoto a Istanbul con magnitudo 6.2 Leggi su Lapresse.it Unè stato avvertito insia nella capitaleche nelle zone limitrofe. Secondo l’agenzia turca per la gestione delle emergenze, laè stata dipreliminare di 6.2. Il sisma ha avuto epicentro nel Mar di Marmara, al largo di. Non si hanno notizie immediate di danni o feriti.

