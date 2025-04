Panorama.it - Trump-Zelensky, l’incrocio pericoloso a Roma per i funerali di Papa Francesco

Sabato si terranno adi. Sia Donaldche Volodymyrsaranno presenti alle esequie. In questo quadro, il presidente ucraino avrebbe intenzione di incontrare l’inquilino della Casa Bianca a margine della cerimonia funebre. «Sì, mi piacerebbe, sono pronto. Siamo sempre pronti a incontrare i nostri partner degli Stati Uniti», ha detto, rispondendo a chi gli chiedeva se desiderasse un faccia a faccia con. Non è al momento chiaro se il presidente americano accetterà un incontro.Relazioni turbolente tra Kiev e WashingtonSenza dubbio, le relazioni tra Washington e Kiev stanno attraversando una fase di turbolenza. Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha fatto sapere che non prenderà parte a un vertice sull’Ucraina organizzato a Londra con funzionari britannici, ucraini ed europei.