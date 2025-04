Iltempo.it - Trump ha alleggerito le posizioni sui dazi alla Cina e sulla Fed: ecco chi c'è dietro

Sono state le pressioni e gli appelli da parte di investitori di Wall Street, membri della squadra economica e Ceo della grande distribuzione Usa a spingere Donaldad assumere – con l'ennesimo colpo di scena - una posizione più leggera suie fare marcia insugli attacchi senza quartiere al capo della Fed, Jerome Powell. E' quanto riporta oggi Axios, rivelando che, per quanto risoluto nel suo obiettivo di ridisegnare l'economia Usa, rimane sensibile a questo tipo di appelli. In particolare, il sito rivela che i leader delle tre principali catene di megastore - Walmart, Target e Home Depot - hanno avvisato il presidente, in un colloquio riservato, che la sua politica commerciale e deipuò creare problemicatena di distribuzione, far aumentare i prezzi e svuotare gli scaffali.