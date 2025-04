Trump attacca di nuovo Zelensky accusandolo di ostacolare i negoziati

Trump si è scagliato nuovamente contro Volodymyr Zelensky, accusando il leader ucraino di ostacolare i negoziati dopo che ha ribadito che Kyiv non riconoscerà mai l’occupazione russa della Crimea. «Questa affermazione è molto dannosa per i negoziati di pace con la Russia», ha scritto Trump in un post su Truth Social. Per il presidente americano il territorio è stato conquistato anni fa e «non è neanche un punto di discussione». «Siamo molto vicini a un accordo, ma l’uomo con “nessuna carta da giocare” dovrebbe ora, finalmente, FARLO», ha aggiunto Trump. «Non vedo l’ora di poter aiutare l’Ucraina e la Russia a uscire da questo DISORDINE completo e totale, che non sarebbe mai iniziato se fossi stato presidente!». Intanto, il vicepresidente JD Vance ha lanciato un ultimatum: «È il momento di dire sì o di abbandonare questo processo». Lettera43.it - Trump attacca di nuovo Zelensky accusandolo di ostacolare i negoziati Leggi su Lettera43.it Donaldsi è scagliato nuovamente contro Volodymyr, accusando il leader ucraino dii negoziati dopo che ha ribadito che Kyiv non riconoscerà mai l’occupazione russa della Crimea. «Questa affermazione è molto dannosa per i negoziati di pace con la Russia», ha scrittoin un post su Truth Social. Per il presidente americano il territorio è stato conquistato anni fa e «non è neanche un punto di discussione». «Siamo molto vicini a un accordo, ma l’uomo con “nessuna carta da giocare” dovrebbe ora, finalmente, FARLO», ha aggiunto. «Non vedo l’ora di poter aiutare l’Ucraina e la Russia a uscire da questo DISORDINE completo e totale, che non sarebbe mai iniziato se fossi stato presidente!». Intanto, il vicepresidente JD Vance ha lanciato un ultimatum: «È il momento di dire sì o di abbandonare questo processo».

