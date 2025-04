Treviso licenziata la maestra con foto su Onlyfans

maestra di un asilo parrocchiale di Treviso finita al centro delle polemiche a causa del suo profilo su Onlyfans. Lo ha reso noto la stessa 29enne ospite in una trasmissione radio. "Mi hanno mandato una raccomandata con scritto licenziamento per giusta causa per comportamento inappropriato perché si è incrinato il rapporto di fiducia, lo trovo ingiusto al cento per cento", ha raccontato la donna. Tgcom24.mediaset.it - Treviso, licenziata la maestra con foto su Onlyfans Leggi su Tgcom24.mediaset.it Si è conclusa con il licenziamento la vicenda di Elena Maraga, ladi un asilo parrocchiale difinita al centro delle polemiche a causa del suo profilo su. Lo ha reso noto la stessa 29enne ospite in una trasmissione radio. "Mi hanno mandato una raccomandata con scritto licenziamento per giusta causa per comportamento inappropriato perché si è incrinato il rapporto di fiducia, lo trovo ingiusto al cento per cento", ha raccontato la donna.

Potrebbe interessarti anche:

Le notizie più recenti da fonti esterne: Treviso, licenziata la maestra con foto su Onlyfans; Licenziata la sexy maestra d'asilo, ma lei non si arrende e promette battaglia: «Farò ricorso»; Elena Maraga, licenziata la maestra dell'asilo cattolico che posa su Onlyfans: «Ingiusto, il padre di un mio alunno ha comprato le foto e le ha diffuse»; Maestra d'asilo presente su Onlyfans: licenziata. Lei: “È stata commessa un'ingiustizia”; Elena Maraga, licenziata la maestra d'asilo iscritta a OnlyFans.

Su questo argomento da altre fonti: Licenziata Elena Maraga la maestra d'asilo con il profilo su Onlyfans. La scuola paritaria cattolica: "Stop immediato per giusta causa"; Elena Maraga, licenziata la maestra di OnlyFans: «Le foto comprate dal papà di un alunno e inviate in chat. Mai mischiato i due ambiti»; Licenziata la maestra di OnlyFans: "Ingiusto, le foto le ha comprate e diffuse un genitore"; OnlyFans, licenziata la maestra d'asilo Elena Maraga; Maestra licenziata per OnlyFans, Elena Maraga: “Foto osé ma mai compromessa la mia professionalità”.