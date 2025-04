Trento LR Vicenza la sorpresa di TVA

Trento e il Vicenza. Alle 16 primi collegamenti con lo studio, mentre alle 16.30 la diretta della gara, seguita dal terzo tempo. Tutto questo in diretta e in chiaro sul. Europa.today.it - Trento-LR Vicenza: la sorpresa di TVA Leggi su Europa.today.it Il gruppo VIDEOMEDIA premia ancora una volta i suoi spettatori trasmettendo in diretta l'ultima sfida di campionato tra ile il. Alle 16 primi collegamenti con lo studio, mentre alle 16.30 la diretta della gara, seguita dal terzo tempo. Tutto questo in diretta e in chiaro sul.

Potrebbe interessarti anche:

Se ne parla anche su altri siti

Ne parlano su altre fonti: Trento-LR Vicenza: la sorpresa di TVA; Trento-LR Vicenza: la sorpresa di TVA; Trento-LR Vicenza: biglietti per i tifosi biancorossi esauriti in poco tempo; Trento-LR Vicenza: biglietti per i tifosi biancorossi esauriti in poco tempo; Vicenza e Padova arrancano ma vincono di misura. Ultimi 90' di speranze biancorosse.

Secondo vicenzatoday.it: Trento-LR Vicenza: la sorpresa di TVA - Il gruppo VIDEOMEDIA premia ancora una volta i suoi spettatori trasmettendo in diretta l'ultima sfida di campionato tra il Trento e il Vicenza. Alle 16 primi collegamenti con lo studio, mentre alle 16 ...

Segnala vicenzatoday.it: Trento-LR Vicenza: biglietti per i tifosi biancorossi esauriti in poco tempo - I tifosi del Vicenza hanno esaurito nel giro di pochi minuti i 500 biglietti disponibili per la trasferta di Trento. Come successo per la gara con la Virtus, anche questa volta il portale è stato ...

Da ladigetto.it: Trento Calcio Femminile a Vicenza per concludere bene marzo - Ultima partita del mese di marzo per il Trento Calcio Femminile ... in cui le gialloblù sfideranno il Real Vicenza in trasferta. Le ragazze di Mauro Perina arrivano appunto dalla netta vittoria ...