Trento LR Vicenza biglietti per i tifosi biancorossi esauriti in poco tempo

tifosi del Vicenza hanno esaurito nel giro di pochi minuti i 500 biglietti disponibili per la trasferta di Trento. Come successo per la gara con la Virtus, anche questa volta il portale è stato preso d'assalto dai sostenitori biancorossi. Venerdì la squadra di Vecchi giocherà alle 16.30. Europa.today.it - Trento-LR Vicenza: biglietti per i tifosi biancorossi esauriti in poco tempo Leggi su Europa.today.it delhanno esaurito nel giro di pochi minuti i 500disponibili per la trasferta di. Come successo per la gara con la Virtus, anche questa volta il portale è stato preso d'assalto dai sostenitori. Venerdì la squadra di Vecchi giocherà alle 16.30.

Potrebbe interessarti anche:

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Se ne parla anche su altri siti: Trento-LR Vicenza: biglietti per i tifosi biancorossi esauriti in poco tempo; Trento-LR Vicenza: biglietti per i tifosi biancorossi esauriti in poco tempo; Trento vs LR Vicenza: tutto sulla prevendita dei biglietti per il settore ospiti; Trento-Vicenza, nei prossimi giorni le info per l’acquisto dei biglietti: la nota del club trentino; Trento-L.R. Vicenza: le informazioni sulla prevendita.

Lo riporta vicenzatoday.it: Trento-LR Vicenza: biglietti per i tifosi biancorossi esauriti in poco tempo - I tifosi del Vicenza hanno esaurito nel giro di pochi minuti i 500 biglietti disponibili per la trasferta di Trento. Come successo per la gara con la Virtus, anche questa volta il portale è stato ...

vicenzatoday.it scrive: Trento-LR Vicenza: le informazioni sulla prevendita - La società Trento ha comunicato che è attiva la prevendita per il settore ospiti per la gara Trento-LR Vicenza, in programma venerdì 25 aprile alle ore 16.30, allo stadio “Briamasco”. Il tutto resso i ...

Si legge su today.it: Trento-LR Vicenza: la sorpresa di TVA - Il gruppo VIDEOMEDIA premia ancora una volta i suoi spettatori trasmettendo in diretta l'ultima sfida di campionato tra il Trento e il Vicenza. Alle 16 primi collegamenti con lo studio, mentre alle 16 ...