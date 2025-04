Treni scontati del 40 per raggiungere Roma l’offerta Trenitalia per l’ultimo saluto a Papa Francesco

Treni scontati per l'ultimo saluto a Papa Francesco. È l'iniziativa promossa da Trenitalia che da mercoledì 23 a domenica 27 aprile ha lanciato la promozione con il codice sconto "Roma" per raggiungere, con Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e Intercity notte, la Capitale con uno sconto del 40%. Per usufruirne è sufficiente scegliere il biglietto desiderato, proseguire con l'acquisto, inserire il codice nel campo "buono sconto" e poi cliccare su verifica: la promozione sarà applicata automaticamente.Come riporta anche l'Avvenire, l'iniziativa è nata dopo la morte del Pontefice per permettere ai fedeli e non solo di raggiungere Roma: dalle 11 di oggi, mercoledì 23 aprile, infatti, migliaia di fedeli hanno potuto dare l'ultimo saluto a Bergoglio, la cui salma, sottoposta al trattamento di tanatoprassi, è stata esposta nella Basilica di San Pietro, dove rimarrà fino a venerdì.

