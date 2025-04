Tre esplosioni nel centro di Mosca le fiamme e il fumo nel centro commerciale Afimall City – Video

esplosioni hanno scosso nel pomeriggio la Capitale russa. L'incendio è scoppiato nel parcheggio del centro Afimall City di Mosca e, per fortuna, non ci sono state vittime. Il rogo è stato spento dai servizi di emergenza locali. Le esplosioni sarebbero state causate dall'esplosione di bombole pressurizzate e altro materiale per l'edilizia contenuti all'interno di un'auto. Le fiamme e il fumo nero sono stati ripresi da diversi cittadini.Video XL'articolo Tre esplosioni nel centro di Mosca, le fiamme e il fumo nel centro commerciale Afimall City – Video proviene da Il Fatto Quotidiano.

