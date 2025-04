Traslazione di Papa Francesco il feretro accolto da un lungo applauso in Piazza San Pietro

lungo applauso ha accolto la Traslazione del feretro di Papa Francesco in Piazza San Pietro. Dopo un primo momento di preghiera nella Cappella di Casa Santa Marta, il corteo ha accompagnato la bara aperta lungo il breve tragitto fino alla Basilica Vaticana. Il feretro è entrato nella Basilica dalla porta centrale ed è stato adagiato davanti alla Confessione, tra la commozione dei fedeli già radunati per le esequie. Panorama.it - Traslazione di Papa Francesco: il feretro accolto da un lungo applauso in Piazza San Pietro Leggi su Panorama.it UnhaladeldiinSan. Dopo un primo momento di preghiera nella Cappella di Casa Santa Marta, il corteo ha accompagnato la bara apertail breve tragitto fino alla Basilica Vaticana. Ilè entrato nella Basilica dalla porta centrale ed è stato adagiato davanti alla Confessione, tra la commozione dei fedeli già radunati per le esequie.

