Tramvia Firenze doppio guasto in via Valfonda e via Alamanni Problemi al sistema frenante

Firenze. Intorno alle 8.30 c'è stato un guasto al sistema frenante di un convoglio della T1 alla fermata di Valfonda: il guasto ha coinvolto dunque un tram della linea tra Careggi e Villa CostanzaL'articolo Tramvia, Firenze: doppio guasto in via Valfonda e via Alamanni. Problemi al sistema frenante proviene da Firenze Post. .com - Tramvia, Firenze: doppio guasto in via Valfonda e via Alamanni. Problemi al sistema frenante Leggi su .com Disagi, stamani 23 aprile 2025, per chi ha scelto di viaggiare col tram a. Intorno alle 8.30 c'è stato unaldi un convoglio della T1 alla fermata di: ilha coinvolto dunque un tram della linea tra Careggi e Villa CostanzaL'articoloin viae viaalproviene daPost.

Potrebbe interessarti anche:

Approfondimenti da altre fonti: Doppio guasto ai freni, tram a singhiozzo a Santa Maria Novella; Guasto elettrico, tram fermi a Firenze per due ore. Alle 18 riattivate le linee; Blackout a Firenze: guasto elettrico a Gavinana e piazzale Michelangelo; Firenze, due auto sui binari del tram. 'Mancano i cartelli di divieto'; Firenze, l’eterno semaforo rosso di piazza Adua per far passare la tramvia.

Aggiornamenti pubblicati da altri media: Doppio guasto a sistema frenante tram, disagi a Firenze; Tramvia ferma a Firenze per un guasto: linee 1 e 2 bloccate; Firenze, tramvia ferma per due ore per un guasto all'alimentazione elettrica; Tramvia Firenze, guasto elettrico mette ko i tram. Linee ripartite; Firenze, nella giungla dei cantieri. Cittadini in crisi di nervi, "Tempi raddoppiati”.