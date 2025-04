Tragedia in casa donna muore nell’incendio ferite la sorella e la badante

donna ha perso la vita nell’incendio della sua abitazione. Le fiamme, scoppiate per cause ancora in corso di accertamento, hanno coinvolto un intero appartamento e provocato il cedimento del solaio, sotto il quale la vittima è rimasta schiacciata. Inutili i tentativi di soccorso: la donna è morta sul colpo.L’allarme è scattato nel primo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per domare il rogo e mettere in sicurezza l’edificio, insieme ai sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi ai feriti. Presenti anche gli agenti di polizia, impegnati nei rilievi per ricostruire l’origine e la dinamica dell’incendio.Nel rogo in via Regione Siciliana, a Palermo, sono rimaste ferite la sorella della vittima e la badante, entrambe ricoverate in ospedale per intossicazione da fumo. Thesocialpost.it - Tragedia in casa: donna muore nell’incendio, ferite la sorella e la badante Leggi su Thesocialpost.it Dramma nel pomeriggio, dove unaha perso la vitadella sua abitazione. Le fiamme, scoppiate per cause ancora in corso di accertamento, hanno coinvolto un intero appartamento e provocato il cedimento del solaio, sotto il quale la vittima è rimasta schiacciata. Inutili i tentativi di soccorso: laè morta sul colpo.L’allarme è scattato nel primo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per domare il rogo e mettere in sicurezza l’edificio, insieme ai sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi ai feriti. Presenti anche gli agenti di polizia, impegnati nei rilievi per ricostruire l’origine e la dinamica dell’incendio.Nel rogo in via Regione Siciliana, a Palermo, sono rimasteladella vittima e la, entrambe ricoverate in ospedale per intossicazione da fumo.

