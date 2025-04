Tragedia Funivia del Faito la Regione si fa carico delle spese per assistenza ai familiari delle vittime

familiari di Thabeet Suleiman, il 23enne rimasto gravemente ferito nella Tragedia del monte Faito", inizia così il post su Facebook del Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca che annuncia l'iniziativa di solidarietà per i familiari delle. Napolitoday.it - Tragedia Funivia del Faito: la Regione si fa carico delle spese per l'assistenza ai familiari delle vittime Leggi su Napolitoday.it "Oggi ho incontrato all'Ospedale del Mare idi Thabeet Suleiman, il 23enne rimasto gravemente ferito nelladel monte", inizia così il post su Facebook del Governatore dellaCampania Vincenzo De Luca che annuncia l'iniziativa di solidarietà per i

Potrebbe interessarti anche:

Cosa riportano altre fonti: Tragedia Funivia del Faito: la Regione si fa carico delle spese per l'assistenza ai familiari delle vittime; Faito, questa tragedia poteva essere evitata?; Crollo funivia del Faito, Vincenzo De Luca incontra i familiari del 23enne ferito; Quattro indagati per la tragedia della funivia del Monte Faito; Monte Faito, incidente alla funivia, ci sono 4 vittime. Cosa sappiamo. FOTO.

Su questo argomento da altre fonti: Crollo funivia del Faito, Vincenzo De Luca incontra i familiari del 23enne ferito; Tragedia Funivia del Faito: la Regione si fa carico delle spese per l'assistenza ai familiari delle vittime; I primi quattro indagati per la tragedia del Faito. Dirigenti e tecnici di Eav; Tragedia della funivia a Faito, quattro indagati per il disastro: sono dirigenti e dipendenti Eav; Monte Faito, disastro funivia: i nomi dei primi quattro indagati.