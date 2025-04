Romadailynews.it - Traffico Roma del 23-04-2025 ore 19:30

Leggi su Romadailynews.it

Luceverdeben trovati dalla redazione maggiori disagi in quest'ultima ora sulla carreggiata esterna della Grande Raccordo Anulare causati da un incidente tra Ardeatina e Prenestina diverse le condizioni disul interna dove gli spostamenti diminuiscono gradualmente su tutto l'anello tutto regolare anche sulla tratto Urbano della A24 in particolari in uscita la capitalesulla tangenziale est tra Nomentana e via dei Campi Sportivi verso l'olimpico e tra Corso di Francia e Salaria per chi è diretto a San Giovanni è acittà prudenza sulla circonvallazione Gianicolense per la presenza di un incidente in prossimità di via di Monteverde lavori notturni su via del Foro Italico dalle 22 alle 6 chiuso il tratto tra via Salaria viale Tor di Quinto in direzione Olimpico disagi anche per chi arriva dall altra direzione a causa di una riduzione di carreggiata nello stesso tratto Ma in direzione San Giovanni Infine si ora su via della Balduina Dov'è la rottura delle condutture ha comportato la chiusura tra Piazza della Balduina e via Attilio Friggeri al momento non si conosce la data di riapertura del tratto maggiori informazioni sulle nostre notizie sul sito