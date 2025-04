Movieplayer.it - Tradimento, anticipazioni 24 aprile: Zelis vuole uccidere Behram, Kaharaman scopre cosa ha fatto Mualla

Leggi su Movieplayer.it

Scopriamosuccederà nell'episodio di domani di, la soap turca in onda su Canale 5 alle 14.10. Tanti i colpi di scena: dalle cattive intenzioni dial segreto dinon smette di regalare un colpo di scena dietro l'altro ai suoi telespettatori. Nell'episodio di domani, giovedì 24, scopriremo che i sospetti suerano fondati: c'è lei dietro il rapimento di Can. Non solo:cercherà di. Ma vediamosuccederà durante la puntata, in onda su Canale 5 alle 14.10. Dov'eravamo rimasti L'episodio precedente si era concluso con la discussione tra Selin e Serra: proprio mentre le due sorelle stanno litigando perché Serra sperpera i soldi destinati alle necessità più urgenti, la tv dà la notizia cheè in fin di vita e .