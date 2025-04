Tra sogni e desideri Diana Del Bufalo torna a grande richiesta dopo le 5 date evento sold out

dopo il debutto a Napoli e le date sold out a Milano, Bari, Roma e Padova, torna in tour “Tra sogni e desideri”, uno show sensazionale che porta in scena la magia della musica dal vivo. Le più belle colonne sonore della Disney interpretate da Diana Del Bufalo, la voce narrante di Francesco Pannofino, l’orchestra Filarmonica di Benevento, vocal ensemble di dieci elementi degli ANIMEniacs Corp e la partecipazione di talentuosi performer, animeranno e comporranno il palco del grande show de Tra sogni e desideri.Un viaggio straordinario, lungo oltre cento anni, adatto a tutta la famiglia per ripercorrere le fiabe che hanno segnato la nostra vita. Due ore in cui si attraverseranno le più belle melodie di sempre, quelle che hanno fatto sognare intere generazioni. Un percorso di fiabe e leggende per rivivere quelle storie che hanno popolato e animato da sempre il nostro immaginario. Lopinionista.it - “Tra sogni e desideri”, Diana Del Bufalo torna a grande richiesta dopo le 5 date evento sold out Leggi su Lopinionista.it ROMA –il debutto a Napoli e leout a Milano, Bari, Roma e Padova,in tour “Tra”, uno show sensazionale che porta in scena la magia della musica dal vivo. Le più belle colonne sonore della Disney interpretate daDel, la voce narrante di Francesco Pannofino, l’orchestra Filarmonica di Ben, vocal ensemble di dieci elementi degli ANIMEniacs Corp e la partecipazione di talentuosi performer, animeranno e comporranno il palco delshow de Tra.Un viaggio straordinario, lungo oltre cento anni, adatto a tutta la famiglia per ripercorrere le fiabe che hanno segnato la nostra vita. Due ore in cui si attraverseranno le più belle melodie di sempre, quelle che hanno fatto sognare intere generazioni. Un percorso di fiabe e leggende per rivivere quelle storie che hanno popolato e animato da sempre il nostro immaginario.

Potrebbe interessarti anche:

Tra sogni e desideri: al PalaCalafiore lo show con Diana Del Bufalo

Dopo il debutto a Napoli e le date sold out a Milano, Bari, Roma e Padova, torna in tour Tra sogni e desideri, uno show sensazionale che porta in scena la magia della musica dal vivo.

Dopo il debutto a Napoli e le date sold out a Milano, Bari, Roma e Padova, torna in tour Tra sogni e desideri, uno show sensazionale che porta in scena la magia della musica dal vivo. Diana Del Bufalo in 'Tra sogni e desideri' al Teatro Metropolitan

Dopo il debutto a Napoli e le date sold out a Milano, Bari, Roma e Padova, torna in tour Tra sogni e desideri, uno show sensazionale che porta in scena la magia della musica dal vivo.

Dopo il debutto a Napoli e le date sold out a Milano, Bari, Roma e Padova, torna in tour Tra sogni e desideri, uno show sensazionale che porta in scena la magia della musica dal vivo. Diana Del Bufalo in 'Tra sogni e desideri' a Bari

Dopo il debutto a Napoli e le date sold out a Milano, Bari, Roma e Padova, torna in tour Tra sogni e desideri, uno show sensazionale che porta in scena la magia della musica dal vivo.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ulteriori approfondimenti disponibili online: TRA SOGNI E DESIDERI: DIANA DEL BUFALO E LE CANZONI DISNEY TORNANO IN TOUR IN AUTUNNO; “Tra sogni e desideri”: torna lo spettacolo di Diana Del Bufalo; Tra sogni e desideri, Diana Del Bufalo e le più belle colonne sonore della Disney; TRA SOGNI E DESIDERI; «Tra sogni e desideri», Diana Del Bufalo porta sul palco le più belle canzoni Disney: «Io, cresciuta col mito di Belle».

Da lopinionista.it: “Tra sogni e desideri”, Diana Del Bufalo torna a grande richiesta dopo le 5 date evento sold out - ROMA - Dopo il debutto a Napoli e le date sold out a Milano, Bari, Roma e Padova, torna in tour "Tra sogni e desideri", uno show sensazionale che porta in ...

Secondo 361magazine.com: “Tra sogni e desideri”: torna lo spettacolo di Diana Del Bufalo - Un viaggio straordinario tra sogni, emozioni e magia: “Tra sogni e desideri” torna a incantare il pubblico con un nuovo tour nei teatri ...

msn.com scrive: Diana Del Bufalo e Francesco Pannofino riportano in tour la magia Disney con Tra sogni e desideri. Tutte le date - Dopo il tutto esaurito delle cinque date evento, torna nei teatri italiani "Tra sogni e desideri", lo spettacolo musicale dedicato alle ...