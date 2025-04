Toti e Tata portano Il cotto e il crudo ad Adelfia una serata di teatro e comunità con il progetto Cocreattiva

Adelfia (BA) ospiterà lo spettacolo teatrale “Il cotto e il crudo” con Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo in arte Toti e Tata. L’evento, già sold out, è inserito nel programma di Cocreattiva, un progetto promosso dal Comune di. Baritoday.it - Toti e Tata portano “Il cotto e il crudo” ad Adelfia, una serata di teatro e comunità con il progetto Cocreattiva Leggi su Baritoday.it Giovedì 24 aprile 2025 alle ore 20.30, l’Auditorium Comunale di(BA) ospiterà lo spettacolo teatrale “Ile il” con Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo in arte. L’evento, già sold out, è inserito nel programma di, unpromosso dal Comune di.

