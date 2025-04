Toscana quasi 2 milioni di euro per contrastare i disturbi da ludopatia

Toscana rinnova il suo impegno nel contrasto alla dipendenza da gioco d'azzardo e lo fa con due delibere presentate in Giunta dall'assessore al diritto alla salute, Simone Bezzini. Con la prima assegna 1 milione e 910 mila euro di fondi nazionali ad Asl, Anci Toscana e IFC-CNR di Pisa.

