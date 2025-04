Tornano i laboratori creativi di Kids Lab al centro commerciale Campania

Tornano i Kids Lab al centro commerciale Campania di Marcianise. A partire dal mese di maggio per tutti i week end fino al 6 luglio in Piazza Campania i più piccoli potranno partecipare ai laboratori creativi. Un’occasione imperdibile per permettere ai bambini di dare libero sfogo alla loro. Casertanews.it - Tornano i laboratori creativi di Kids Lab al centro commerciale Campania Leggi su Casertanews.it Lab aldi Marcianise. A partire dal mese di maggio per tutti i week end fino al 6 luglio in Piazzai più piccoli potranno partecipare ai. Un’occasione imperdibile per permettere ai bambini di dare libero sfogo alla loro.

