Torino Jazz Festival 2025 a Torino 71 concerti e 289 musicisti per celebrare la Libera Musica

Conto alla rovescia per il Torino Jazz Festival 2025

La tredicesima edizione del Torino Jazz Festival (la cui presentazione stampa avverrà lunedì 10 marzo 2025, ore 11.

Manca meno di un mese al Torino Jazz Festival 2025, che con la direzione artistica di Stefano Zenni si svolgerà dal 23 al 30 aprile preceduto da un’anteprima diffusa nei jazz clubdella Città di Torino, dal 15 aprile.

Dal 23 al 30 aprile 2025, Torino si trasformerà nel palcoscenico del jazz internazionale, ospitando la tredicesima edizione del Torino Jazz Festival.

Riporta torinoggi.it: Torino Jazz Festival 2025 celebra il 25 aprile. Annullta la marching band per lutto nazionale - Il Torino Jazz Festival 2025 celebra il 25 aprile, nell’anno in cui si festeggiano gli 80 anni dalla Liberazione, con alcuni appuntamenti da non perdere, a partire da “ Il ballo della Liberazione ” ...

Secondo msn.com: Papa: il Torino Jazz Festival annulla tour della marching band - (ANSA) - TORINO, 23 APR - È annullato per motivi di lutto nazionale proclamato dal governo in occasione della morte di Papa Francesco, il tour itinerante della Jst Jazz Parade, la marching band in pro ...

Scrive rainews.it: Il Torino Jazz Festival annulla il tour della marching band - È annullato per motivi di lutto nazionale proclamato dal governo in occasione della morte di Papa Francesco, il tour itinerante della Jst Jazz Parade, la marching band in programma nell'ambito del Tor ...