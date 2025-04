Torino Centro fiaccolata per 80 anniversario della Liberazione variano il percorso 20 linee Gtt

percorso le linee: 4 TRAM, 5, 5/, 8, 11, 13 BUS, 15, 19, 27, 29, 51, 52, 55, 56, 59, 59/, 67, 72, 72/, 92 per consentire la tradizionale fiaccolata che si svolgerà nell'ambito delle celebrazioni per l'80° anniversario della Liberazione - sul. Torinotoday.it - Torino Centro, fiaccolata per l'80° anniversario della Liberazione: variano il percorso 20 linee Gtt Leggi su Torinotoday.it Nella serata di giovedì 24 aprile varieranno ille: 4 TRAM, 5, 5/, 8, 11, 13 BUS, 15, 19, 27, 29, 51, 52, 55, 56, 59, 59/, 67, 72, 72/, 92 per consentire la tradizionaleche si svolgerà nell'ambito delle celebrazioni per l'80°- sul.

