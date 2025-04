Tony Khan parla di Bryan Danielson É stato infortunato non ha mai detto di aver chiuso

Tony Khan ha recentemente condiviso una valanga di novità durante il podcast Way of the Blade, affrontando vari temi: dal futuro di Bryan Danielson al brutale colpo con una mazza chiodata subito da Jon Moxley, fino al coinvolgimento della AEW nei prossimi show tributo.Per cominciare, Khan ha fatto chiarezza sulla situazione di Bryan Danielson, lontano dal ring da tempo a causa di un infortunio. Anche se alcuni fan ipotizzano un ritiro silenzioso, Khan non è pronto a confermarlo:“Non è attualmente nello show, è stato infortunato e forse si è ritirato per sempre, ma non ha mai detto chiaramente di aver chiuso, e io spero ancora che ci sia una possibilità per il suo ritorno.” Ha poi svelato quanto Danielson sia tuttora attivo dietro le quinte:“Lavoro ancora con Bryan Danielson. Fa parte del mio team. Zonawrestling.net - Tony Khan parla di Bryan Danielson:”É stato infortunato, non ha mai detto di aver chiuso” Leggi su Zonawrestling.net ha recentemente condiviso una valanga di novità durante il podcast Way of the Blade, affrontando vari temi: dal futuro dial brutale colpo con una mazza chiodata subito da Jon Moxley, fino al coinvolgimento della AEW nei prossimi show tributo.Per cominciare,ha fatto chiarezza sulla situazione di, lontano dal ring da tempo a causa di un infortunio. Anche se alcuni fan ipotizzano un ritiro silenzioso,non è pronto a confermarlo:“Non è attualmente nello show, èe forse si è ritirato per sempre, ma non ha maichiaramente di, e io spero ancora che ci sia una possibilità per il suo ritorno.” Ha poi svelato quantosia tuttora attivo dietro le quinte:“Lavoro ancora con. Fa parte del mio team.

Potrebbe interessarti anche:

Approfondimenti da altre fonti: Quali sono i 25 imperi sportivi di maggior valore al mondo; Tony Khan parla di Bryan Danielson:”É stato infortunato, non ha mai detto di aver chiuso”; AEW: Tony Khan parla di WrestleDream, dell’accordo con WBD e molto altro ancora; Bryan Danielson, contratto scaduto ma lui resta vicino alla AEW: il possibile futuro; Tony Khan: “All in e All Out sono la perfetta rappresentazione della saga di Star Wars”.

Le notizie più recenti da fonti esterne: Tony Khan: Bryan Danielson Is One Of The Greatest Legends Ever, I Hope He Stays With AEW Forever; Tony Khan: Bryan Danielson In The G1 Would Be Great, But It'd Be Hard For Him To Disappear From AEW; Tony Khan opens up about his unique relationship with Bryan Danielson; Bryan Danielson Wants Ideas That Allows Tony Khan Running ROH To Enhance AEW, Not Detract From It; Various News – Tony Khan & AEW Wish Dustin Rhodes a Happy Birthday, Bryan/Punk/ROH.