Thomas Ceccon ammette Non mi aspettavo questo crono nei 100 farfalla Domani ultima sfida nei 100 sl in Australia

Thomas Ceccon si sta sicuramente divertendo in queste giornate dedicate ai campionati Australiani open a Brisbane (Australia). Il campione olimpico dei 100 dorso ha iniziato da gennaio la sua avventura nella terra dei canguri, lavorando con grande impegno e dedizione presso il St. Peters Western Swim Club (a Brisbane), seguito dal tecnico aussie Dean Boxall.Un percorso che l’ha portato a modificare abitudini in allenamento e fuori e, per quanto sta accadendo in piscina, i riflessi agonistici sono estremamente positivi. Thomas sta sfruttando quest’opportunità, in considerazione anche della deroga concessagli dalla FIN di ottenere i tempi di qualificazione per i Mondiali di Singapore. Come si legge nella notata della Federnuoto: “Le prestazioni ottenute dall’atleta Thomas Ceccon nel periodo compreso tra il 10 gennaio e il 24 aprile 2025, durante il quale prenderà parte in Australia ad un progetto federale che gli preclude la possibilità di partecipare al Campionato Italiano Assoluto Unipol, saranno considerate valide ai fini della qualificazione per i Campionati Mondiali di Singapore“. Oasport.it - Thomas Ceccon ammette: “Non mi aspettavo questo crono nei 100 farfalla”. Domani ultima sfida nei 100 sl in Australia Leggi su Oasport.it si sta sicuramente divertendo in queste giornate dedicate ai campionatini open a Brisbane (). Il campione olimpico dei 100 dorso ha iniziato da gennaio la sua avventura nella terra dei canguri, lavorando con grande impegno e dedizione presso il St. Peters Western Swim Club (a Brisbane), seguito dal tecnico aussie Dean Boxall.Un percorso che l’ha portato a modificare abitudini in allenamento e fuori e, per quanto sta accadendo in piscina, i riflessi agonistici sono estremamente positivi.sta sfruttando quest’opportunità, in considerazione anche della deroga concessagli dalla FIN di ottenere i tempi di qualificazione per i Mondiali di Singapore. Come si legge nella notata della Federnuoto: “Le prestazioni ottenute dall’atletanel periodo compreso tra il 10 gennaio e il 24 aprile 2025, durante il quale prenderà parte inad un progetto federale che gli preclude la possibilità di partecipare al Campionato Italiano Assoluto Unipol, saranno considerate valide ai fini della qualificazione per i Campionati Mondiali di Singapore“.

Potrebbe interessarti anche:

Thomas Ceccon, risultati eccezionali nel 2025 in Australia

AGI - Era dal magico oro nei 100 dorso delle Olimpiadi di Parigi che di Thomas Ceccon non c'erano notizie. Ebbene, uno dei grandi big del nuoto italiano, nel frattempo trasferitosi in Australia, ha ...

AGI - Era dal magico oro nei 100 dorso delle Olimpiadi di Parigi che di Thomas Ceccon non c'erano notizie. Ebbene, uno dei grandi big del nuoto italiano, nel frattempo trasferitosi in Australia, ha ... Thomas Ceccon in grande spolvero nel Challenge Schipper di Brisbane: miglior crono mondiale nei 100 sl del 2025

Notizie interessanti arrivano dall’Australia dove Thomas Ceccon da gennaio ha dato il via alla sua nuova avventura in fatto di vita e di allenamenti. A Brisbane, nel team del coach australiano Dean ...

Notizie interessanti arrivano dall’Australia dove Thomas Ceccon da gennaio ha dato il via alla sua nuova avventura in fatto di vita e di allenamenti. A Brisbane, nel team del coach australiano Dean ... Thomas Ceccon, risultati eccezionali nel 2025 in Australia

AGI - Era dal magico oro nei 100 dorso delle Olimpiadi di Parigi che di Thomas Ceccon non c'erano notizie. Ebbene, uno dei grandi big del nuoto italiano, nel frattempo trasferitosi in Australia, ha ...

Approfondimenti da altre fonti: Il Peso Dell’Oro Di Thomas Ceccon: Le Ferite Dietro La Gloria Olimpica; Pellegrini, pioggia di insulti dopo le critiche a Sinner: lei ammette un errore e lancia un'altra frecciata a; Federica Pellegrini: “Ceccon? Lo saluti e non ti saluta, sempre con gli occhi sul telefonino”. I tradimenti di Magnini, le spese per la famiglia, il papà nella Folgore e la preferenza a Destra: “Con Meloni solidarietà femminile”; Federica Pellegrini: «Mandai un paparazzo per incastrare Magnini. Ceccon? Un provocatore; Ceccon d'oro, rimpianto Pilato: rivivi la diretta del nuoto alle Olimpiadi.

Ne parlano su altre fonti: Thomas Ceccon ammette: “Non mi aspettavo questo crono nei 100 farfalla”. Domani ultima sfida nei 100 sl in Australia; Sinner, non l’avesse mai detto: bufera social, c’è di mezzo pure Ceccon; Ceccon show nei farfalla; Sinner, Federica Pellegrini insultata dopo il commento sul Clostebol: lei ammette un errore e lancia un'altra frecciatina a Jannik; Thomas Ceccon, chi è: età, fidanzata, famiglia. Con Martinenghi due ori in una stanza. «E per Parigi ho depilato il petto per la prima volta».