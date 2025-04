Formiche.net - The China track, come funziona l’ultimo stratagemma di Cina e Russia sui pagamenti

Leggi su Formiche.net

Il trucco, stavolta, potrebbe anche essere riuscito.hanno trovato l’ennesimo escamotage per passare attraverso le maglie delle sanzioni e garantirsi un minimo di flusso finanziario. Breve riassunto. Da quanto gli Stati Uniti hanno aumentato la gittata delle misure contro Mosca, prevedendo la possibilità di colpire le istituzioni finanziarie che mantengono legami con l’ex U, inha cominciato a diffondersi una certa preoccupazione, specialmente tra le banche. E questo per un motivo molto semplice: permettere transazioni eda e per la, avrebbe significato essere passibili di sanzioni, in quanto accusati di collaborare e sostenere l’economia del Cremlino.L’irrigidimento cinese ha creato non pochi problemi allavendere petrolio e gas ai vicini di casa,in testa, se poi non era possibile essere pagati? Nei quasi tre anni di estromissione dal circuito Swift, il principale network dioccidentali, gli istituti russi hanno dovuto ingegnarsi, ricorrendo a pericolose triangolazioni, anche con l’Iran.