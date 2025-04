Tesla crollo utile primo trimestre 2025 a 409 mln di dollari 71 ricavi a 1934 mld di dollari 9 ridotto impegno nel Doge

dollari, in arrivo modelli più accessibili e la flotta di robotaxi, Musk collaborerà con Dipartimento per l'efficienza del governo circa uno o due giorni la settimana per concentrasi sulle sue aziende Nel primo trimestre del 2025, Tesla ha riportato un util

