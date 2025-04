Terrazza Mascagni torna il gran ballo risorgimentale appuntamento il 24 maggio

maggio torna uno degli appuntamenti più affascinanti della primavera livornese. Alla Terrazza Mascagni, a partire dalle 17, ecco il tradizionale ballo risorgimentale, iniziativa inserita nelle celebrazioni della difesa di Livorno del 10 e 11 maggio 1849 organizzate dal Comitato livornese. Livornotoday.it - Terrazza Mascagni, torna il gran ballo risorgimentale: appuntamento il 24 maggio Leggi su Livornotoday.it Il 24uno degli appuntamenti più affascinanti della primavera livornese. Alla, a partire dalle 17, ecco il tradizionale, iniziativa inserita nelle celebrazioni della difesa di Livorno del 10 e 111849 organizzate dal Comitato livornese.

