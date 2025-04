Terno d’Isola altro bancomat fatto esplodere sono 17 da inizio anno

Terno d'Isola. Ennesimo bancomat fatto saltare in aria e svuotato da una banda di malviventi, il diciassettesimo da inizio anno. È successo nella notte tra martedì 22 e mercoledì 23 aprile a Terno d'Isola. Presa di mira la filiale Btl (Banca del Territorio Lombardo) di via Valtrighe.Il colpo intorno alle 4.30, messo a segno con l'ormai collaudata tecnica della "marmotta", un oggetto in metallo con all'estremità una sorta di contenitore a forma di cono, capace di contenere sino a mezzo chilo di polvere da sparo. All'estremità opposta si trova invece la miccia, che viene azionata dopo aver inserito il manufatto nella fessura precedentemente scavata nello sportello utilizzando il trapano. I malviventi non devono quindi far altro che mettersi al riparo e, dopo il botto, fare man bassa.

