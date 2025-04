Ternana Pianese 2 0 Fabio Liverani Dopo il gol i ragazzi si sono liberati da un peso

Ternana, Dopo tre sconfitte consecutive. I rossoverdi conquistano matematicamente il secondo posto che consentirà di partire dal secondo turno fase nazionale della fase Play Off. Al termine del match è intervenuto in sala stampa il tecnico Fabio Liverani, al primo.

Ternana: Capuano recupera, Brignola torna disponibile per la sfida contro la Pianese

di Augusto Austeri TERNI Allarme rientrato per Capuano e torna disponibile Brignola. Il difensore centrale e capitano, che nell’allenamento di giovedì ha rimediato una forte contusione, ieri ha lavorato in gruppo e si deduce che contro la Pianese potrà essere in campo.

di Augusto Austeri TERNI Allarme rientrato per Capuano e torna disponibile Brignola. Il difensore centrale e capitano, che nell'allenamento di giovedì ha rimediato una forte contusione, ieri ha lavorato in gruppo e si deduce che contro la Pianese potrà essere in campo.

Il match Ternana-Pianese si giocherà mercoledì 23 aprile (ore 18) allo stadio Libero Liberati. Lo ha annunciato la Lega Pro in una nota diffusa nel primo pomeriggio.

Il match Ternana-Pianese si giocherà mercoledì 23 aprile (ore 18) allo stadio Libero Liberati. Lo ha annunciato la Lega Pro in una nota diffusa nel primo pomeriggio.

Dopo la decisione dei vertici del calcio italiano di rinviare le gare in programma a Pasquetta, in segno di rispetto per la scomparsa di Papa Francesco, per la Pianese è arrivato il momento di scendere in campo: questo pomeriggio (fischio di inizio alle 18) le zebrette pesteranno l’erba dello stadio Liberati di Terni, penultima gara della stagione regolare, prima dei play off.

