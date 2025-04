Agi.it - Temporali a Varese, frane e allagamenti

AGI - Violentihanno colpito nel pomeriggio l'alta provincia dicausando gravi disagi in diversi comuni, in particolare a Induno Olona, dove si registrano numerose richieste di soccorso per. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per assistere persone rimaste intrappolate nelle proprie abitazioni invase dall'acqua. Il traffico sulla Strada provinciale 'Varesina' è difficoltoso a causa die smottamenti. Per far fronte alle numerose richieste di soccorso, sono stati inviati nella zona rinforzi dal comando di Milano. Interventi dei Vigili del Fuoco A causa di una forte perturbazione che ha colpito l'alta provincia di, in particolare nel territorio di Induno Olona, sono numerose richieste di soccorso per. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per assistere persone rimaste intrappolate nelle proprie abitazioni invase dall'acqua.