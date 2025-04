Telecronaca Parma Juve ecco chi commenta Scelta la coppia per il big match del Tardini

Telecronaca Parma Juve: chi commenta il match del Tardini. Scelta la coppia per la sfida della 33ª giornata di Serie A 2024/25Dopo la ritrovata vittoria contro il Lecce, ora la Juve è pronta ad affrontare un crocevia cruciale per gli equilibri Champions League: oggi, mercoledì, 23 aprile alle ore 18:30 i bianconeri vanno di scena all'Ennio Tardini per affrontare la Parma.La sfida sarà visibile in esclusiva su DAZN: la Telecronaca del match è affidata a Ricky Buscaglia, con commento tecnico di Valon Behrami.

