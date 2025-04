TedxPadova annunciati i primi 5 speaker di Memorie dal Futuro

Padovaoggi.it - TedxPadova, annunciati i primi 5 speaker di “Memorie dal Futuro” Leggi su Padovaoggi.it Il paleontologo che lavora fianco a fianco con Alberto Angela; la scrittrice di “Storie della Buonanotte per Bambine Ribelli”; il fisico nucleare che utilizza la radiazione cosmica per misurare l’acqua nel suolo; l’astrobiologo studioso del materiale extraterrestre; l’esperta di politiche per la.

Potrebbe interessarti anche:

TedxPadova, annunciati i primi 5 speaker di “Memorie dal Futuro”

Il paleontologo che lavora fianco a fianco con Alberto Angela; la scrittrice di “Storie della Buonanotte per Bambine Ribelli”; il fisico nucleare che utilizza la radiazione cosmica per misurare l’acqua nel suolo; l’astrobiologo studioso del materiale extraterrestre; l’esperta di politiche per la.

Il paleontologo che lavora fianco a fianco con Alberto Angela; la scrittrice di “Storie della Buonanotte per Bambine Ribelli”; il fisico nucleare che utilizza la radiazione cosmica per misurare l’acqua nel suolo; l’astrobiologo studioso del materiale extraterrestre; l’esperta di politiche per la. Concerto del Primo Maggio 2025, annunciati i primi artisti

La lineup del Concerto del Primo Maggio – appuntamento immancabile – comincia a prendere forma. E, dando un’occhiata ai primi nomi, è subito Sanremo Vibes: ritroviamo sul palco non solo diversi artisti dell’edizione del 2025, come Gaia, Lucio Corsi, Brunori Sas, ma anche Gabry Ponte.

La lineup del Concerto del Primo Maggio – appuntamento immancabile – comincia a prendere forma. E, dando un’occhiata ai primi nomi, è subito Sanremo Vibes: ritroviamo sul palco non solo diversi artisti dell’edizione del 2025, come Gaia, Lucio Corsi, Brunori Sas, ma anche Gabry Ponte. Concertone Primo maggio: conduttori e cast ( i primi annunciati)

Per il tradizionale Concertone del Primo maggio sono stati confermati alla conduzione Noemi, Big Mama e Ermal Meta.

Approfondimenti da altre fonti

Ulteriori approfondimenti disponibili online: TedxPadova, annunciati i primi 5 speaker di “Memorie dal Futuro”; TedxPadova, annunciati i nomi dei dieci speaker e del presentatore; TEDx Cortina 2021 è Breath: alle Cinque Torri si respirano idee di valore; TedxPadova annunciati i primi 5 speaker di Memorie dal Futuro.

Risulta da padovaoggi.it: TedxPadova, annunciati i primi 5 speaker di “Memorie dal Futuro” - Il tema di quest’anno sarà "Memorie dal futuro": un gioco di prospettive, un invito a osservare il tempo non come una linea retta, ma come un dialogo costante tra ciò che è stato, ciò che è e ciò che ...